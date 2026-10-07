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Kalender Bali Rabu (7/10): Baik Membuat Alat-alat Menakutkan & Potong Rambut

Rabu, 07 Oktober 2026 – 05:50 WIB
Kalender Bali Rabu (7/10): Baik Membuat Alat-alat Menakutkan & Potong Rambut - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 7 Oktober 2026 bertepatan dengan Buda Paing Wayang. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (7/10) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Paing Wayang.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (7/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Rabu 7 Oktober 2026 bertepatan dengan Buda Paing Wayang: Hari baik untuk membuat alat-alat menakutkan & potong rambut
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TAGS   Kalender Bali kalender Alat-alat Menakutkan Potong Rambut Kalender Bali Rabu 7 Oktober 2026 Buda Paing Wayang Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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