Gempa M5,2 Guncang Lombok Barat, Getaran Kuat Terasa di Bali, Ini Kata BMKG

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gempa cukup kuat berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/10) dini hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat guncangan terjadi sekitar pukul 03.15 WIB atau 04.15 WITA saat sebagian besar warga masih tertidur lelap.

Pusat gempa terdeteksi berada di koordinat 8,81 derajat Lintang Selatan dan 116,16 derajat Bujur Timur.

Persisnya berlokasi di darat 14 km dari Lombok Barat, NTB dengan kedalaman 82 km.

BMKG memastikan guncangan gempa ini tidak berpotensi memicu gelombang tsunami.

“Hasil pemodelan gempa ini tidak berpotensi tsunami,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto, Rabu (7/10).

Meski demikian, rambatan getarannya cukup meluas hingga dirasakan warga di berbagai titik Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, bahkan menyeberang sampai ke Bali.

Warga Karangasem, Klungkung, Gianyar, Jimbaran, hingga Denpasar, Bali, melaporkan getaran gempa terasa lebih dari satu menit, membuat mereka terbangun dari tidur.