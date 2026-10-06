Pindah dari NTB, I Gusti Putu Milawati Pimpin Kanwil Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA -

Babak baru kepemimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dimulai.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas melantik I Gusti Putu Milawati sebagai Kepala Kanwil Kementerian Hukum Bali di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Senin (5/10) kemarin.

Mantan Kakanwil Kemenkum NTB tersebut dipercaya menggantikan Eem Nurmanah yang mendapat amanah baru sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum RI.

Pengangkatan ini menjadi tongkat estafet momentum penguatan pelayanan hukum bagi masyarakat Pulau Bali.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam arahannya menegaskan pentingnya integritas dan rasa memiliki terhadap organisasi bagi para pejabat yang dilantik.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, keteladanan, serta kepedulian terhadap organisasi dan jajaran,” ujar Menkum Supratman.

Ia mengingatkan para pejabat untuk tidak sekadar menjalankan tugas administratif, melainkan aktif membangun kebersamaan dan soliditas.

“Tunjukkan komitmen terhadap organisasi melalui keterlibatan, perhatian, dan dukungan dalam pelaksanaan tugas.