Wajib Tahu! 32 Kantor Imigrasi Resmi Ganti Nama, Cek Sebelum Urus Paspor

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meluncurkan langkah besar dengan melakukan penataan kelembagaan terhadap kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Langkah strategis ini mencakup perubahan nomenklatur (nama) pada 32 Kantor Imigrasi serta penyesuaian tipologi di 14 Kantor Imigrasi.

Perubahan ini setelah mengantongi restu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/923/M.KT.01/2026 tertanggal 30 Juni 2026.

Penataan tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Keputusan tersebut efektif terhitung mulai berlaku per 5 Oktober 2026.

Penyesuaian nama resmi ini digulirkan agar lebih presisi menggambarkan karakteristik serta cakupan wilayah layanan masing-masing kantor.

Beberapa perubahan nama yang cukup signifikan di antaranya Kantor Imigrasi Surabaya berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Juanda.

Kantor Imigrasi Medan berganti nama menjadi Kantor Imigrasi I Medan, Kantor Imigrasi Belawan berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kualanamu.