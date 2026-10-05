Dinsos Garansi Seleksi Calon Anggota KPAD Bali Bebas Intervensi & Terbuka

bali.jpnn.com, DENPASAR -

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali memastikan seluruh tahapan seleksi calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Bali berjalan secara terbuka, transparan, dan steril dari intervensi.

Ketua Panitia Seleksi sekaligus Kepala Dinsos P3A Bali AA Sagung Mas Dwipayani mengatakan dari 23 pendaftar yang masuk sejak 11–25 September 2026, sebanyak 15 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Mereka selanjutnya melaju ke seleksi tahap II untuk mengikuti tes tertulis pada Senin hari ini (5/10).

Dari total peserta yang lulus, satu di antaranya merupakan petahana anggota KPAD Bali periode sebelumnya.

"Panitia seleksi tidak bekerja sendiri, melainkan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kami memastikan seluruh proses transparan dan bebas intervensi demi melahirkan figur yang berintegritas," kata AA Sagung Mas Dwipayani dilansir dari Antara.

AA Sagung Mas Dwipayani mengingatkan para calon bahwa tantangan perlindungan anak di Bali kini kian kompleks.

Selain isu klasik seperti kekerasan, penelantaran, dan pernikahan dini, anggota KPAD terpilih dituntut mampu merespons ancaman ruang digital seperti cyberbullying.