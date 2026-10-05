Bank Indonesia dan TPID Bali Gencar Operasi Pasar, Redam Efek El Nino

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) gencar memperketat pengawasan dan mengintensifkan operasi pasar.

Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan akibat ancaman musim kering dari fenomena El Nino.

Berdasar analisis Bank Indonesia, dampak El Nino dan bergesernya awal musim hujan berpotensi mengganggu pasokan serta produksi pangan lokal.

"Beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati antara lain berlanjutnya fenomena El Nino dan mundurnya awal musim hujan yang dapat mengganggu produksi hortikultura," ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani dilansir dari Antara.

Selain gangguan cuaca, BI Bali mewaspadai potensi hambatan distribusi pangan antardaerah—khususnya di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk serta tingginya biaya logistik global.

Meski demikian, meredanya arus kunjungan wisatawan seusai puncak liburan diperkirakan mampu menekan gejolak harga dari sisi permintaan.

Oleh karena itu, BI bersama TPID Bali telah menyiapkan lima langkah strategis.

Selain menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah, BI dan TPID Bali meningkatkan kerja sama antardaerah, penguatan kelancaran distribusi serta menyalurkan bantuan sarana dan prasarana produksi bagi kelompok tani.