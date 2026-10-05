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Badung Setor Hampir Separuh Pajak Daerah di Bali, Besarannya Sebegini, Wow

Senin, 05 Oktober 2026 – 12:21 WIB
Badung Setor Hampir Separuh Pajak Daerah di Bali, Besarannya Sebegini, Wow - JPNN.com Bali
Ilustrasi wajib pajak membayar pajak. Foto: Ilustrasi: Ricardo/jpnn

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kinerja Pemkab Badung menggenjot sektor pajak layak diapresiasi.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali melaporkan Badung menyumbang 48,60 persen penerimaan pajak daerah dari total Rp10 triliun per Agustus 2026.

Angka ini setara dengan Rp4,86 triliun.

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Besarnya kontribusi Badung terhadap penerimaan pajak daerah cukup dimaklumi.

Pasalnya, wilayah Badung menjadi titik konsentrasi utama sektor pariwisata, salah satunya dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Jenis PBJT itu, yakni pajak restoran dan katering, perhotelan dan sejenisnya, parkir, kesenian dan hiburan, dan tenaga listrik.

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Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali 2025, jumlah akomodasi hotel berbintang di Badung paling banyak di Pulau Dewata.

Totalnya mencapai 469 dan restoran serta rumah makan mencapai sekitar 6.559 unit.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali melaporkan Badung menyumbang 48,60 persen penerimaan pajak daerah dari total Rp10 triliun per Agustus 2026
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TAGS   badung pajak pajak daerah Bali Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali Kanwil DJPb Bali PBJT Pajak Barang dan Jasa Tertentu BPS Bali pajak kendaraan

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