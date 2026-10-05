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Aset BMN Bali Tembus Rp127 Triliun, Paling Perkara di Wilayah Nusra

Senin, 05 Oktober 2026 – 11:57 WIB
Aset BMN Bali Tembus Rp127 Triliun, Paling Perkara di Wilayah Nusra - JPNN.com Bali
Penampakan Tol Bali Mandara. Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) di Pulau Bali melonjak sebesar Rp50 miliar per Agustus 2026. Foto: Dok JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) di Pulau Bali melonjak sebesar Rp50 miliar per Agustus 2026.

“Realisasi PNBP itu mencapai 74,8 persen dari target tahunan sebesar Rp66,9 miliar,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara Arinto Setyo Mulyawan dilansir dari Antara.

Berdasarkan data Kanwil DJKN Bali, total nilai BMN di Bali per Agustus 2026 menyentuh Rp127,45 triliun.

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Nilai tersebut mewakili 1,79 persen dari total nilai BMN nasional yang mencapai Rp7.106 triliun.

Namun, realisasi PNBP dari BMN itu lebih rendah 19,85 persen jika dibandingkan periode 2025 yang mencapai Rp62,46 miliar.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, nilai BMN dan PNBP di Pulau Dewata merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi tetangga, NTB maupun NTT.

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Di Provinsi NTB, realisasi BMN mencapai Rp52,1 triliun dengan capaian Rp17,87 miliar.

Di Provinsi NTT nilai BMN mencapai Rp78,39 triliun dan realisasi PNBP mencapai Rp10,08 miliar.

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) di Pulau Bali melonjak sebesar Rp50 miliar per Agustus 2026.
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TAGS   Barang Milik Negara BMN Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Bali dan Nusra DJKN Bali dan Nusra Bali NTB NTT

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