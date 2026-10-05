HUT ke-81 TNI: Kapolda Bali Beri Kejutan Manis untuk Danrem Wira Satya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wujud keharmonisan dan soliditas TNI-Polri kembali terlihat di Bali.

Hal itu ditunjukkan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-81 TNI di Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (5/10).

Kehadiran jajaran Polda Bali menjadi kejutan manis sekaligus bentuk apresiasi atas peran TNI menjaga kedaulatan serta sinergitas di Pulau Dewata.

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Suasana penuh kekeluargaan memuncak saat tradisi pemotongan tumpeng digelar.

Irjen Daniel secara khusus menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Danrem 163/Wira Satya Brigjen I Dewa Agung Hadisaputra sebagai simbol persaudaraan erat kedua institusi penegak pilar negara.

"Selamat HUT ke-81 TNI.

Semoga makin profesional, dicintai rakyat, dan tetap menjadi pilar utama menjaga kedaulatan NKRI.

Polda Bali siap terus memperkuat kolaborasi demi menjaga kamtibmas Bumi Dewata," ujar Irjen Daniel Adityajaya.