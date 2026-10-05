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HUT ke-81 TNI: Kapolda Bali Beri Kejutan Manis untuk Danrem Wira Satya

Senin, 05 Oktober 2026 – 08:38 WIB
HUT ke-81 TNI: Kapolda Bali Beri Kejutan Manis untuk Danrem Wira Satya - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menyalami Danrem saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-81 TNI di Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (5/10). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wujud keharmonisan dan soliditas TNI-Polri kembali terlihat di Bali.

Hal itu ditunjukkan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-81 TNI di Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (5/10).

Kehadiran jajaran Polda Bali menjadi kejutan manis sekaligus bentuk apresiasi atas peran TNI menjaga kedaulatan serta sinergitas di Pulau Dewata.

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Suasana penuh kekeluargaan memuncak saat tradisi pemotongan tumpeng digelar.

Irjen Daniel secara khusus menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Danrem 163/Wira Satya Brigjen I Dewa Agung Hadisaputra sebagai simbol persaudaraan erat kedua institusi penegak pilar negara.

"Selamat HUT ke-81 TNI.

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Semoga makin profesional, dicintai rakyat, dan tetap menjadi pilar utama menjaga kedaulatan NKRI.

Polda Bali siap terus memperkuat kolaborasi demi menjaga kamtibmas Bumi Dewata," ujar Irjen Daniel Adityajaya.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menyalami Danrem saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-81 TNI di Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (5/10).
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TAGS   HUT ke-81 TNI polda bali Danrem 163/Wira Satya Bali Korem 163/Wira Satya Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya Danrem 163/Wira Satya Brigjen I Dewa Agung Hadisaputra

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