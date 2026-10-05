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Denpasar Bangun Drainase Baru di 11 Titik, Normalisasi 40 Lokasi

Senin, 05 Oktober 2026 – 07:02 WIB
Denpasar Bangun Drainase Baru di 11 Titik, Normalisasi 40 Lokasi - JPNN.com Bali
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat meninjau normalisasi Tukad Loloan di Sanur Kauh, Denpasar, Bali, Sabtu (3/10) lalu. Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemkot Denpasar menormalisasi aliran sungai dan drainase di 40 titik untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan.

Selain Tukad Loloan, normalisasi juga dilakukan di sejumlah aliran sungai, di antaranya Tukad Mati, Tukad Rangda, dan Tukad Ayung.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, proyek normalisasi ini ditarget rampung pada akhir Oktober 2026.

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“Sudah dikerjakan sejak satu setengah bulan lalu.

Mudah-mudahan bisa mencegah banjir,” ujar Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dilansir dari Antara.

Menurut Wali Kota Denpasar, normalisasi ini merupakan bagian dari operasi pemeliharaan drainase untuk menjaga kelancaran aliran air dan mengurangi risiko genangan maupun banjir.

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Normalisasi ini juga melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS), terutama dalam penanganan sedimentasi sungai.

Dalam pekerjaan di Tukad Mati, BWS Bali-Penida membantu dengan mendatangkan dua unit alat berat jenis wheel loader untuk mempermudah pengerjaan.

Pemkot Denpasar menormalisasi aliran sungai dan drainase di 40 titik untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan yang diperkirakan datang pada November 2026
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TAGS   Denpasar sungai drainase Dinas PUPR Denpasar BWS Bali-Penida Tukad Loloan Tukad Mati Tukad Rangda tukad ayung Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara

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