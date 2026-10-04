Luhut Buka-bukaan, Indonesia Kaya Koleksi Herbal, IT Del Catat 435 Spesies

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kekayaan tanaman herbal Indonesia menjadi bahasan utama di ajang China Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation 2026 di KEK Kura-Kura Bali, Minggu (4/10).

Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, berdasar hasil penelitian genomik di Institut Teknologi Del (IT Del), Sumatra Utara, kekayaan tanaman herbal Indonesia mencakup 435 spesies.

“Kami memiliki seluruh ekosistem di sana.

Ada 435 spesies herbal, yang menurut saya mungkin menjadi salah satu koleksi terbesar di kawasan ini, bahkan mungkin di dunia,” kata Luhut Pandjaitan di Denpasar, Minggu (4/10).

Luhut Pandjaitan mengatakan Indonesia telah mengembangkan kemampuan penelitian genomik dan memiliki fasilitas teknologi untuk mempercepat pengkajian sumber daya hayati.

Oleh karena itu, DEN mengajak Universitas Tsinghua, China, berkolaborasi mengembangkan penelitian genomik.

Ia bahkan mengeklaim Indonesia telah mengembangkan kemampuan penelitian genomik dan memiliki fasilitas teknologi untuk mempercepat pengkajian sumber daya hayati.

“Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia perlu dipelajari dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab melalui ilmu pengetahuan.