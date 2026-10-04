Luhut Pandjaitan Ajak Universitas Tsinghua Garap Riset AI di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Universitas Tsinghua, China, memperkuat kolaborasi penelitian akal imitasi (AI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Hal ini untuk mempercepat pengembangan teknologi dan transformasi digital di Provinsi Bali.

Kebetulan Indonesia telah memiliki pusat penelitian akal imitasi di KEK Kura-Kura Bali.

“Saya ingin mengajak Universitas Tsinghua bergabung dalam riset AI di Bali.

Saya ingin bisa terealisasi tahun ini,” ujar Luhut Pandjaitan di Denpasar, Minggu (4/10).

Luhut Pandjaitan mengatakan keberadaan fasilitas AI perlu diperkuat melalui dukungan peneliti dan keahlian teknologi dari Universitas Tsinghua.

Luhut Pandjaitan menilai Universitas Tsinghua memiliki kemampuan kuat dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Luhut Pandjaitan mengeklaim Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pengembangan teknologi pemerintahan itu dilaksanakan dengan baik.