JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Luhut Pandjaitan Ajak Universitas Tsinghua Garap Riset AI di Bali

Luhut Pandjaitan Ajak Universitas Tsinghua Garap Riset AI di Bali

Minggu, 04 Oktober 2026 – 21:08 WIB
Luhut Pandjaitan Ajak Universitas Tsinghua Garap Riset AI di Bali - JPNN.com Bali
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat berbicara dalam China Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation 2026 di KEK Kura-Kura Bali, Denpasar, Minggu (4/10). Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Universitas Tsinghua, China, memperkuat kolaborasi penelitian akal imitasi (AI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Hal ini untuk mempercepat pengembangan teknologi dan transformasi digital di Provinsi Bali.

Kebetulan Indonesia telah memiliki pusat penelitian akal imitasi di KEK Kura-Kura Bali.

Baca Juga:

“Saya ingin mengajak Universitas Tsinghua bergabung dalam riset AI di Bali.

Saya ingin bisa terealisasi tahun ini,” ujar Luhut Pandjaitan di Denpasar, Minggu (4/10).

Luhut Pandjaitan mengatakan keberadaan fasilitas AI perlu diperkuat melalui dukungan peneliti dan keahlian teknologi dari Universitas Tsinghua.

Baca Juga:

Luhut Pandjaitan menilai Universitas Tsinghua memiliki kemampuan kuat dalam pengembangan kecerdasan buatan.

Luhut Pandjaitan mengeklaim Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pengembangan teknologi pemerintahan itu dilaksanakan dengan baik.

Ketua DEN Luhut Pandjaitan mengajak Universitas Tsinghua, China, memperkuat kolaborasi penelitian akal imitasi (AI) di KEK Kura-Kura Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Dewan Ekonomi Nasional Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan Bali Akal Imitasi Riset AI Universitas Tsinghua KEK Kura-kura Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU