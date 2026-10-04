Timor Leste Kepincut Berguru ke Bali, Koster Buka Pintu Lewat Forum Bisnis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menyambut kedatangan Menteri Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Timor Leste Marcos da Cruz beserta delegasi Bali–Timor-Leste Business Forum di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (3/10) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Koster mengapresiasi terpilihnya Bali sebagai tuan rumah forum bisnis bertajuk “Connecting Opportunities, Building Prosperity” yang digelar pada 2–3 Oktober 2026 tersebut.

Koster menekankan pentingnya sinergi dua wilayah yang bertetangga dekat ini, khususnya di sektor pariwisata, pertanian, peternakan, dan perdagangan untuk mendongkrak ekonomi warga.

“Bali memiliki kekayaan unggulan seperti salak, manggis, hingga sapi Bali yang terus kami jaga kemurniannya.

Lewat forum ini, kami berharap Bali dan Timor Leste bisa saling mendukung dan maju bersama,” ujar Koster.

Koster menambahkan, kunjungan wisatawan asal Timor Leste ke Bali terus menunjukkan tren positif.

Dari total 4,6 juta wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir September 2026, sekitar 30 ribu di antaranya merupakan wisman asal Timor Leste.

Menteri Marcos da Cruz mengungkapkan Timor Leste ingin berguru banyak dari Bali, terutama mengenai pengelolaan sektor bisnis serta penguatan SDM di bidang Green, Blue, dan Gold Economy.