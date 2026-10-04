Proyek PPN Pengambengan Serap 25 Ribu Pekerja, Nelayan Sentil Paceklik Ikan

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya memulai proyek megah modernisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (29/9) lalu.

Lewat investasi jumbo senilai Rp1,27 triliun, PPN Pengambengan bakal disulap menjadi kawasan perikanan terpadu kelas dunia berbasis green port.

Nelayan Pengambengan berharap pengembangan pelabuhan ini membuka alternatif pekerjaan saat musim paceklik ketika aktivitas melaut berkurang.

Nelayan Pengambengan Anan mengatakan masa paceklik ikan sering kali memaksa nelayan menjadi pengangguran hingga kurun waktu yang lama.

Tidak heran banyak nelayan setempat harus beralih profesi menjadi kuli serabutan.

Anan berharap keberadaan fasilitas seperti cold storage atau gudang berpendingin dan perbaikan kapal dapat menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat ketika tidak melaut.

"Jadi, tidak perlu harus menganggur sekian lama ketika musim paceklik ikan,” kata Anan dilansir dari Antara.

Nelayan lainnya I Ketut Sumajaya mengatakan keterbatasan kolam labuh akibat pendangkalan selama ini menyulitkan kapal melakukan bongkar muat ikan.