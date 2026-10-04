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Proyek PPN Pengambengan Serap 25 Ribu Pekerja, Nelayan Sentil Paceklik Ikan

Minggu, 04 Oktober 2026 – 13:46 WIB
Proyek PPN Pengambengan Serap 25 Ribu Pekerja, Nelayan Sentil Paceklik Ikan - JPNN.com Bali
Kapal nelayan bersandar di PPI Pengambengan, Jembrana, Bali. PPI Pengambengan bakal disulap jadi PPN Pengambengan yang ramah lingkungan dan berstatus pelabuhan perikanan berskala internasional. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com.

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya memulai proyek megah modernisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (29/9) lalu.

Lewat investasi jumbo senilai Rp1,27 triliun, PPN Pengambengan bakal disulap menjadi kawasan perikanan terpadu kelas dunia berbasis green port.

Nelayan Pengambengan berharap pengembangan pelabuhan ini membuka alternatif pekerjaan saat musim paceklik ketika aktivitas melaut berkurang.

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Nelayan Pengambengan Anan mengatakan masa paceklik ikan sering kali memaksa nelayan menjadi pengangguran hingga kurun waktu yang lama.

Tidak heran banyak nelayan setempat harus beralih profesi menjadi kuli serabutan.

Anan berharap keberadaan fasilitas seperti cold storage atau gudang berpendingin dan perbaikan kapal dapat menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat ketika tidak melaut.

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"Jadi, tidak perlu harus menganggur sekian lama ketika musim paceklik ikan,” kata Anan dilansir dari Antara.

Nelayan lainnya I Ketut Sumajaya mengatakan keterbatasan kolam labuh akibat pendangkalan selama ini menyulitkan kapal melakukan bongkar muat ikan.

PPN Pengambengan bakal disulap menjadi kawasan perikanan terpadu kelas dunia berbasis green port dan menyerap 25 ribu tenaga kerja
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TAGS   PPN Pengambengan nelayan pekerja ikan KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono nelayan pengambengan

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