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Pertamina Tambah Stok BBM 30 Persen Demi Kelancaran MotoGP Mandalika

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 23:15 WIB
Pertamina Tambah Stok BBM 30 Persen Demi Kelancaran MotoGP Mandalika - JPNN.com Bali
Penampakan lintasan Pertamina Mandalika International Circuit saat diabadikan beberapa waktu lalu. Pertamina menambah pasokan BBM untuk wilayah NTB menyambut MotoGP Mandalika. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperketat kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut ajang MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit (PMIC).

Langkah ini dilakukan guna memastikan kebutuhan masyarakat, wisatawan, hingga pelaku usaha tetap terpenuhi selama ajang internasional berlangsung.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa pemantauan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

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"Pertamina terus melakukan monitoring stok, optimalisasi distribusi, hingga pemantauan kondisi penyaluran di lapangan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat," ujar Ahad Rahedi.

Guna mengantisipasi lonjakan konsumsi kendaraan di jalur strategis, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan BBM sebesar 20 hingga 30 persen di sepanjang jalur wisata dan akses menuju sirkuit.

Selain itu, Pertamina menyiagakan tujuh SPBU utama yang berada di titik krusial. Ada tiga SPBU di Lombok Tengah dan masing-masing dua SPBU di Lombok Barat dan Kota Mataram.

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Dari sisi suplai laut, Pertamina menyiagakan lima armada kapal tanker (Small Tanker II) dengan total kapasitas pasokan mencapai 34.400 Kilo Liter (KL) untuk menjamin kelancaran distribusi ke wilayah NTB.

Tak hanya stok BBM dan LPG di tingkat agen/pangkalan, kelancaran pelayanan di lapangan turut menjadi perhatian.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperketat kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut MotoGP Mandalika
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TAGS   pertamina PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus bbm MotoGP MotoGP Mandalika bahan bakar minyak LPG NTB Pertamina Mandalika International Circuit

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