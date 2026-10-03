Cek Profil Brigjen Pasma Royce, Kapolda Bali Pengganti Irjen Daniel, Mentereng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali punya pimpinan baru setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Polri sehari setelah resmi menjabat sebagai Kapolri.

Keputusan perombakan pimpinan korps pimpinan daerah tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pasma Royce dipercaya sebagai Kapolda Bali, menggantikan Irjen Daniel Adityajaya yang dimutasi sebagai Pati Bareskrim untuk penugasan di luar struktur Polri.

Nama Brigjen Pasma Royce sebenarnya tidak asing di tubuh Polri.

Pasma Royce adalah perwira tinggi Polri jebolan Akpol 1996 kelahiran Bandung, 18 Desember 1974 silam.

Selesai pendidikan, karier kepolisian Pasma Royce banyak dihabiskan di bagian reserse semasa masih sebagai perwira pertama hingga menengah.

Kariernya mulai terlihat terang saat menduduki jabatan sebagai Kapolres Nunukan, Kalimantan Timur pada 2015.

Dua tahun kemudian, Pasma Royce digeser posisinya sebagai Wakapolresta Sidoarjo.