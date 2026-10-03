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Kapolri Rombak Pati Polri Besar-Besaran, Rotasi 19 Kapolda, Termasuk Polda Bali

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 11:26 WIB
Kapolri Rombak Pati Polri Besar-Besaran, Rotasi 19 Kapolda, Termasuk Polda Bali - JPNN.com Bali
Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) dan Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Kapolri dan Wakapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana, Negara, Jakarta, Kamis (1/10) lalu. Kapolri langsung merombak posisi Kapolda dan jabatan penting di tubuh Polri, Jumat (2/10) kemarin, termasuk di lingkungan Polda Bali. Foto: ANTARA/YouTube Sekretariat Presiden/Fathur Rochman

bali.jpnn.com, JAKARTA - Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sehari setelah resmi menjabat sebagai Kapolri.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merotasi 19 Kapolda di sejumlah wilayah strategis, termasuk Polda Bali, Jumat (2/10) kemarin.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, pembinaan karier, serta penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

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"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri.

Ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," kata Irjen Johnny Eddizon dalam pernyataan resminya, Sabtu (3/10).

Keputusan perombakan pimpinan korps pimpinan daerah tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

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Berikut daftar mutasi dan rotasi 19 Kapolda:

1. Irjen Dadang Hartanto ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Asep Edi Suheri.

Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh Polri setelah menjabat sebagai Kapolri, termasuk Kapolda Bali
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TAGS   Kapolri Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Polri Pati Polri Kapolda kapolda bali polda bali rotasi mutasi Irjen Daniel Adityajaya

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