Koster Minta Pusat Tambah TKD Bali: Kami Setor Devisa Rp176 Triliun!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster minta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta dukungan APBN bagi Provinsi Bali.

Langkah ini dinilai sangat krusial guna menopang pembangunan berbagai infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.

Koster melontarkan permintaan tersebut saat menerima kunker Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Syarief Abdullah Alkadrie, Jumat (2/10).

Koster menegaskan, Bali bukan sekadar daerah biasa, melainkan destinasi pariwisata internasional yang menyumbang devisa amat besar bagi Indonesia.

Oleh karena itu, pengalokasian anggaran pembangunan tidak bisa lagi hanya dihitung berdasarkan kriteria konvensional seperti luas wilayah dan jumlah penduduk semata.

"Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah.

Bali harus menanggung beban sebagai destinasi pariwisata dunia," kata Koster.

Politikus PDIP ini membeberkan data sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, dengan perincian 7,05 juta turis asing dan 9,28 juta wisatawan domestik.