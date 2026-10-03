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Koster Minta Pusat Tambah TKD Bali: Kami Setor Devisa Rp176 Triliun!

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 06:50 WIB
Koster Minta Pusat Tambah TKD Bali: Kami Setor Devisa Rp176 Triliun! - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster minta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta dukungan APBN bagi Provinsi Bali saat menerima anggota Banggar DPR RI di Denpasar, Jumat (2/10) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster minta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta dukungan APBN bagi Provinsi Bali.

Langkah ini dinilai sangat krusial guna menopang pembangunan berbagai infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.

Koster melontarkan permintaan tersebut saat menerima kunker Badan Anggaran DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Syarief Abdullah Alkadrie, Jumat (2/10).

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Koster menegaskan, Bali bukan sekadar daerah biasa, melainkan destinasi pariwisata internasional yang menyumbang devisa amat besar bagi Indonesia.

Oleh karena itu, pengalokasian anggaran pembangunan tidak bisa lagi hanya dihitung berdasarkan kriteria konvensional seperti luas wilayah dan jumlah penduduk semata.

"Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah.

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Bali harus menanggung beban sebagai destinasi pariwisata dunia," kata Koster.

Politikus PDIP ini membeberkan data sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, dengan perincian 7,05 juta turis asing dan 9,28 juta wisatawan domestik.

Gubernur Wayan Koster minta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta dukungan APBN bagi Provinsi Bali.
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TAGS   Koster gubernur koster Badan Anggaran DPR RI Banggar DPR RI TKD Transfer Dana ke Daerah Bali DPR RI proyek infrastruktur devisa

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