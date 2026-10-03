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Kalender Bali Sabtu (3/10): Baik untuk Memotong Kayu, Jangan Mengatapi Rumah

Sabtu, 03 Oktober 2026 – 05:49 WIB
Kalender Bali Sabtu (3/10): Baik untuk Memotong Kayu, Jangan Mengatapi Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 3 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Pon Ugu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (3/10) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Pon Ugu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (3/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                                                                     

Kalender Bali Sabtu 3 Oktober 2026 bertepatan dengan Saniscara Pon Ugu: Hari baik untuk memotong kayu, jangan mengatapi rumah
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memotong Kayu Dewasa Ayu Kalender Bali Sabtu 3 Oktober 2026 Mengatapi Rumah Saniscara Pon Ugu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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