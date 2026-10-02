JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Update Proyek Dermaga 5.000 GT di Selat Bali! ASDP Kejar Target, Ada Kabar Baik

Update Proyek Dermaga 5.000 GT di Selat Bali! ASDP Kejar Target, Ada Kabar Baik

Jumat, 02 Oktober 2026 – 09:10 WIB
Update Proyek Dermaga 5.000 GT di Selat Bali! ASDP Kejar Target, Ada Kabar Baik - JPNN.com Bali
Aktivitas pengerjaan fisik peningkatan kapasitas Dermaga V Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: ANTARA/Novi Husdinariyanto

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pengerjaan fisik peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di penyeberangan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi – Gilimanuk, Jembrana.

Percepatan proyek infrastruktur ini untuk mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dermaga V atau eks Dermaga Ponton di Pelabuhan Ketapang saat ini ditingkatkan kapasitasnya hingga 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Baca Juga:

Dermaga II di Pelabuhan Gilimanuk juga ditingkatkan hingga kapasitas 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Menurut Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nana Sutisna, pengembangan kapasitas dermaga di kedua Pelabuhan ini untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan operasional.

Dermaga baru ini juga untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran lebih besar serta kebutuhan angkutan logistik yang terus berkembang.

Baca Juga:

"Pekerjaan fisik saat ini masih berlangsung, targetnya selesai pada Maret 2027,” ujar Nana Sutisna dilansir dari Antara.

“Namun, kami terus mengupayakan strategi percepatan agar peningkatan kapasitas dermaga dapat memberikan manfaat lebih awal dalam mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," imbuhnya.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pengerjaan fisik peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di penyeberangan Selat Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ASDP PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pelabuhan gilimanuk Selat Bali pelabuhan ketapang Proyek Dermaga Natal 2026 Tahun Baru 2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU