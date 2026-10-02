Update Proyek Dermaga 5.000 GT di Selat Bali! ASDP Kejar Target, Ada Kabar Baik

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pengerjaan fisik peningkatan kapasitas infrastruktur dermaga di penyeberangan Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi – Gilimanuk, Jembrana.

Percepatan proyek infrastruktur ini untuk mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dermaga V atau eks Dermaga Ponton di Pelabuhan Ketapang saat ini ditingkatkan kapasitasnya hingga 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Dermaga II di Pelabuhan Gilimanuk juga ditingkatkan hingga kapasitas 50 ton dan kapal sampai 5.000 GT.

Menurut Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nana Sutisna, pengembangan kapasitas dermaga di kedua Pelabuhan ini untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan operasional.

Dermaga baru ini juga untuk mengakomodasi kapal dengan ukuran lebih besar serta kebutuhan angkutan logistik yang terus berkembang.

"Pekerjaan fisik saat ini masih berlangsung, targetnya selesai pada Maret 2027,” ujar Nana Sutisna dilansir dari Antara.

“Namun, kami terus mengupayakan strategi percepatan agar peningkatan kapasitas dermaga dapat memberikan manfaat lebih awal dalam mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," imbuhnya.