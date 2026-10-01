Bali Kejar Target 4.184 Rumah untuk MBR, KUR Perumahan Laris Manis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bali.

Rapat Koordinasi ini diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9) malam.

Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I Lilik Lastantyo Adiarso menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Bali.

Termasuk surat imbauan Gubernur Koster kepada seluruh bupati/wali kota se-Bali untuk mendukung percepatan program perumahan.

Menurut Lilik Lastantyo Adiarso, program bantuan perumahan di Bali terus mengalami peningkatan.

Pada 2025 tercatat sebanyak 31 unit, sementara pada 2026 targetnya mencapai 4.184.

Dari target tersebut, sebanyak 387 telah rampung 100 persen.