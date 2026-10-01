JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini 24 Paralegal di Darmasaba Badung Mengantongi Sertifikat, Kakanwil Eem Berpesan

24 Paralegal di Darmasaba Badung Mengantongi Sertifikat, Kakanwil Eem Berpesan

Kamis, 01 Oktober 2026 – 18:16 WIB
24 Paralegal di Darmasaba Badung Mengantongi Sertifikat, Kakanwil Eem Berpesan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyerahkan 24 sertifikatkepada paralegal Desa Darmasaba sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dan kesiapan mereka membantu masyarakat di Kantor Perbekel Darmasaba, Badung, Kamis (1/10). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyerahan sertifikat paralegal, penguatan Posbankum, serta sosialisasi Kekayaan Intelektual, khususnya terkait Hak Cipta, yang dilaksanakan di Kantor Perbekel Darmasaba, Badung, Kamis (1/10).

Kegiatan ini dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta jajaran penyuluh hukum dan analis kekayaan intelektual.

Baca Juga:

Sebanyak 24 sertifikat diserahkan kepada paralegal Desa Darmasaba sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dan kesiapan mereka dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan layanan hukum.

Kepala Desa Darmasaba Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba menyampaikan paralegal yang berasal dari unsur kepala lingkungan dan prajuru adat memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta memahami berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Menurutnya, keterlibatan unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Posbankum sebagai sarana penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa.

Baca Juga:

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan keberadaan paralegal memiliki posisi strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

“Sertifikat yang berada di tangan saudara saat ini bukan sekadar selembar kertas formalitas kelulusan.

Sebanyak 24 sertifikat diserahkan kepada paralegal Desa Darmasaba sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi dan kesiapan mereka membantu masyarakat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   paralegal Posbankum Desa Darmasaba badung Kemenkum Bali Sertifikat Paralegal Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU