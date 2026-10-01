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Kemenkum Bali Gelar Hari Kesaktian Pancasila, Komitmen Menjaga Nilai Kebangsaan

Kamis, 01 Oktober 2026 – 17:55 WIB
Kemenkum Bali Gelar Hari Kesaktian Pancasila, Komitmen Menjaga Nilai Kebangsaan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Wilayah, Kamis (1/10/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Wilayah, Kamis (1/10/2026).

Peringatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan diikuti oleh jajaran pejabat manajerial, pejabat nonmanajerial, serta seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum Bali.

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Rangkaian upacara dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa sekaligus penguatan semangat persatuan di lingkungan Kementerian Hukum.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pancasila harus tercermin dalam cara bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

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Integritas, semangat gotong royong, rasa keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman harus terus menjadi landasan bagi setiap insan Kementerian Hukum,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Menurut Kakanwil Eem Nurmanah, tantangan yang terus berkembang menuntut aparatur pemerintah untuk semakin adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Kantor Wilayah, Kamis (1/10/2026).
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Hari Kesaktian Pancasila Pancasila

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