Tim SAR Stop Pencarian Bocah 11 Tahun yang Hilang di Pantai Gerokgak, Berduka!

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim SAR Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Gede Adimas Raditya Wibawa, bocah 11 tahun yang dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Pantai Gerokgak, Buleleng, Bali.

Penutupan operasi pencarian dilakukan di Kantor Desa Gerokgak pada Rabu (30/9) kemarin.

Koordinator Pos SAR Buleleng Dony Indrawan menjelaskan keputusan penutupan diambil setelah penyisiran intensif selama tujuh hari belum membuahkan hasil.

"Operasi SAR resmi dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan serta koordinasi bersama kelompok-kelompok nelayan di sepanjang pesisir utara Pantai Gerokgak," ujar Dony Indrawan.

Dony Indrawan menegaskan, sejak hari pertama insiden terjadi pada Kamis (24/9) lalu, seluruh titik yang dicurigai telah disisir secara maksimal oleh Tim SAR Gabungan.

Pada hari terakhir pencarian kemarin, Search and Rescue Unit (SRU) laut menyisir area seluas 40 nautical mile square (NM),sementara penyisiran darat melingkupi jarak sejauh 5 km.

"Pada hari terakhir, keberadaan korban masih belum ditemukan meskipun pencarian sudah dilakukan secara optimal di laut maupun darat," kata Dony Indrawan.

Kendati operasi utama telah ditutup, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menegaskan siap membuka kembali operasi SAR dan evakuasi jika dikemudian hari ditemukan petunjuk atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan korban.