JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Tim SAR Stop Pencarian Bocah 11 Tahun yang Hilang di Pantai Gerokgak, Berduka!

Tim SAR Stop Pencarian Bocah 11 Tahun yang Hilang di Pantai Gerokgak, Berduka!

Kamis, 01 Oktober 2026 – 09:31 WIB
Tim SAR Stop Pencarian Bocah 11 Tahun yang Hilang di Pantai Gerokgak, Berduka! - JPNN.com Bali
Tim SAR Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Gede Adimas Raditya Wibawa, bocah 11 tahun yang dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Pantai Gerokgak, Buleleng, Bali. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Tim SAR Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Gede Adimas Raditya Wibawa, bocah 11 tahun yang dilaporkan hilang terseret arus saat berenang di Pantai Gerokgak, Buleleng, Bali.

Penutupan operasi pencarian dilakukan di Kantor Desa Gerokgak pada Rabu (30/9) kemarin.

Koordinator Pos SAR Buleleng Dony Indrawan menjelaskan keputusan penutupan diambil setelah penyisiran intensif selama tujuh hari belum membuahkan hasil.

Baca Juga:

"Operasi SAR resmi dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan serta koordinasi bersama kelompok-kelompok nelayan di sepanjang pesisir utara Pantai Gerokgak," ujar Dony Indrawan.

Dony Indrawan menegaskan, sejak hari pertama insiden terjadi pada Kamis (24/9) lalu, seluruh titik yang dicurigai telah disisir secara maksimal oleh Tim SAR Gabungan.

Pada hari terakhir pencarian kemarin, Search and Rescue Unit (SRU) laut menyisir area seluas 40 nautical mile square (NM),sementara penyisiran darat melingkupi jarak sejauh 5 km.

Baca Juga:

"Pada hari terakhir, keberadaan korban masih belum ditemukan meskipun pencarian sudah dilakukan secara optimal di laut maupun darat," kata Dony Indrawan.

Kendati operasi utama telah ditutup, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar menegaskan siap membuka kembali operasi SAR dan evakuasi jika dikemudian hari ditemukan petunjuk atau tanda-tanda baru mengenai keberadaan korban.

Tim SAR Gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Gede Adimas Raditya Wibawa, 11, yang hilang di Pantai Gerokgak, Buleleng
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tim SAR Tim SAR Gabungan Pantai Gerokgak bocah Bali Buleleng basarnas bali Pos SAR Buleleng

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla - JPNN.com Bali

    Laga Isenmulang FC vs Persebaya Resmi Digeser ke Lampung, Imbas Asap Karhutla

  2. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  3. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU