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Info Rahinan Umat Hindu Bali Oktober 2026: Tumpek Wayang hingga Saraswati

Kamis, 01 Oktober 2026 – 05:56 WIB
Info Rahinan Umat Hindu Bali Oktober 2026: Tumpek Wayang hingga Saraswati - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali melakukan upacara saat rerahinan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

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Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Dilansir dari Kalender Bali, sepanjang Oktober 2026, ada 13 kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali.

Umat Hindu di Bali dijadwalkan menggelar persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

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Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada Oktober 2026:

 

Umat Hindu Bali sepanjang Oktober 2026 menggelar rerahinan 13 kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Tumpek Wayang hingga Hari Raya Saraswati.
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TAGS   Rahinan Rerahinan Jadwal Rahinan Info Rahinan Bali umat hindu Oktober 2026 Tumpek Wayang hari raya saraswati

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