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Kalender Bali Kamis (1/10): Baik Menyimpan Padi di Lumbung dan Berjualan

Kamis, 01 Oktober 2026 – 05:47 WIB
Kalender Bali Kamis (1/10): Baik Menyimpan Padi di Lumbung dan Berjualan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Ugu. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (1/10) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Ugu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (1/10) dilansir dari kalenderbali.org:

                                

Kalender Bali Kamis 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Ugu: Hari baik untuk menyimpan padi di lumbung & berjualan, murah rezeki
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