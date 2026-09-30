Kemenkum Bali Kawal Akurasi Data Keuangan dan BMN, Memperkuat Akuntabilitas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) melalui penyajian data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum Triwulan III Tahun 2026 secara daring, Rabu (30/9).

Kegiatan yang diikuti jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Bali ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan data keuangan dan BMN.

Kegiatan ini sekaligus untuk memastikan kualitas informasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum.

Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum Sri Yusfini Yusuf menekankan bahwa verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat.

Tujuannya agar laporan keuangan tersaji akurat, akuntabel, konsisten, tepat waktu, serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penguatan pengendalian intern juga didorong untuk memastikan setiap transaksi dan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti hasil rekonsiliasi sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi.