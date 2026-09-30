2.145 Berkas Arsip Dimusnahkan, Kemenkum Bali Komitmen Jaga Keamanan Informasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali melakukan pemusnahan arsip, Selasa (29/9) kemarin.

Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyatakan pengelolaan kearsipan merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, arsip tidak sekadar berupa dokumen, tetapi menjadi memori kolektif organisasi yang merekam jejak pelaksanaan tugas, kinerja, serta akuntabilitas pelayanan publik.

“Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Arsip bukan hanya sekadar tumpukan kertas atau dokumen masa lalu, melainkan memori kolektif organisasi yang merekam seluruh jejak langkah, kinerja, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik kita,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Kakanwil Eem menjelaskan, pemusnahan arsip bertujuan mendukung efisiensi dan efektivitas kerja sekaligus menjaga keselamatan informasi arsip dari pihak yang tidak berhak mengakses atau mengetahuinya.

Pelaksanaan pemusnahan menjadi tahap akhir dari proses penyusutan arsip yang dilakukan berdasarkan ketentuan kearsipan.