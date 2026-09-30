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Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (30/9), Cek!

Rabu, 30 September 2026 – 06:39 WIB
Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Minggu (30/9), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi piodalan di sebuah pura di Bali. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (30/9) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Ugu.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

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Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

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Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Dalam lontar Sundari Gama tertulis, barang siapa yang tidak memelihara dan melaksanakan kewajiban di Pura Puseh, masyarakat akan kekurangan sandang dan pangan.

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (30/9) saat Buda Kliwon Ugu: Tersebar di Bangli, Tabanan, Buleleng dan Gianyar.
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Buda Kliwon Ugu

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