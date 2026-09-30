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Kemarau Panjang Melanda Bali, Sumberklampok Buleleng Jadi Wilayah Terkering

Rabu, 30 September 2026 – 06:24 WIB
Kemarau Panjang Melanda Bali, Sumberklampok Buleleng Jadi Wilayah Terkering - JPNN.com Bali
Petugas memantau perkembangan analisis anomali suhu muka laut melalui layar monitor. BMKG memprediksi fenomena El Nino bertahan hingga awal kuartal I 2027, memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang. Foto: ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/agr.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musim kemarau panjang di Bali masih berlanjut.

Sejumlah wilayah di Pulau Dewata bahkan tidak turun hujan ratusan hari.

Salah satunya di Desa Sumberklampok. Wilayah yang berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng itu mencatat rekor hari tanpa hujan (HTH) di Bali selama 123 hari.

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“HTH terpanjang dicatat pos hujan Sumberklampok di Gerokgak menjadi rekor terpanjang,” kata Prakirawan Stasiun Klimatologi Bali Trayi Budi Samantu dilansir dari Antara.

Menurut Trayi Budi Samantu, berdasarkan pemantauan hingga 28 September 2026, hujan sempat turun di beberapa lokasi di Bali dalam intensitas ringan pada dasarian pertama.

Namun, curah hujan yang ringan itu tidak memenuhi kriteria musim hujan karena dasarian berikutnya cuaca di Bali kering kembali.

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“September dasarian kedua yang awalnya beberapa titik hijau itu kemudian berubah menjadi oranye, kuning hingga kemerahan bahkan ada yang berwarna merah muda.

Ini menandakan hari tanpa hujan itu sangat panjang,” ujar Trayi Budi Samantu.

Desa Sumberklampok. Wilayah yang berada di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng itu mencatat rekor hari tanpa hujan (HTH) di Bali selama 123 hari.
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TAGS   kemarau musim kemarau Bali Sumberklampok Buleleng Stasiun Klimatologi Bali el nino Fenomena El Nino hujan hari tanpa hujan

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