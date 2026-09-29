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Kemenkum Bali & PT Denpasar Jalin Sinergi, Memperkuat Pembangunan Hukum

Selasa, 29 September 2026 – 21:37 WIB
Kemenkum Bali & PT Denpasar Jalin Sinergi, Memperkuat Pembangunan Hukum - JPNN.com Bali
Kakanwil Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah memperkuat sinergi dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Ifa Sudewi, Selasa (29/9), Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penguatan pembangunan dan pelayanan hukum di Bali membutuhkan kolaborasi lintas lembaga yang semakin erat.

Semangat tersebut mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat sinergi dengan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, Selasa (29/9).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta jajaran diterima langsung Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ifa Sudewi, didampingi Hakim Tinggi I Ketut Sudira.

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Kakanwil Eem Nurmanah menyatakan komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem hukum yang semakin kuat.

“Sinergi ini kami harapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas masing-masing sekaligus memberikan manfaat nyata dalam penguatan pembangunan dan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Ifa Sudewi menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut.

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Menurut Ifa Sudewi, komunikasi yang berkesinambungan dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan dan pembangunan hukum di Bali.

Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah turut menyoroti peluang sinergi dalam pembentukan, pengharmonisasian, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pembinaan hukum.

Kakanwil Kementerian Hukum Bali Eem Nurmanah memperkuat sinergi dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar Ifa Sudewi, Selasa (29/9),
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah pt denpasar Pengadilan Tinggi Denpasar hukum Bali

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