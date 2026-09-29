KKP Groundbreaking PPN Pengambengan Bali, Suntik Rp1,2 Trilun, Modern & Berkelas

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya memulai proyek megah modernisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (29/9).

Lewat investasi jumbo senilai Rp1,27 triliun dari Islamic Development Bank (IsDB), pelabuhan ini disulap menjadi kawasan perikanan terpadu kelas dunia berbasis green port.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memimpin langsung prosesi groundbreaking proyek bertajuk Integrated Fishing Port and International Fish Market Phase I tersebut.

"Angka yang diturunkan di sini tidak kurang dari Rp1,2 triliun.

Ini akan menjadi pelabuhan yang sangat modern dan tertata dengan baik," ujar Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam pernyataan resminya.

Menteri Trenggono menjelaskan, PPN Pengambengan dirancang tak sekadar menjadi pusat pendaratan dan pengolahan ikan, tetapi juga terintegrasi dengan industri pemasaran global hingga destinasi wisata baru di Bali barat.

"Pembangunan ini mengombinasikan industri perikanan modern dan pariwisata, sehingga membawa peluang besar untuk masa depan Bali," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

Targetnya, megaproyek rampung pada akhir 2029. Pengembangan ini membawa perombakan fasilitas secara masif.