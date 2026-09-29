Hidup Layak di Bali Butuh Rp5,2 Juta, Buruh Usul UMP 2027 Naik Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aliansi Semeton Pekerja Bali Bersatu (ASPBB) mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4,5 juta per bulan.

Angka tersebut naik signifikan dibanding UMP 2026 sebesar Rp3.207.459.

Yang menarik, hasil survei pekerja justru menemukan fakta kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali berkisar Rp5,2 juta per bulan.

Menurut Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Ida Dewa Made Rai Budi Darsana, besaran Rp4,5 juta adalah angka yang realistis untuk mendekatkan upah minimum dengan kebutuhan hidup pekerja.

"Mudah-mudah UMP Bali bisa naik. Setidaknya mendekati nilai kebutuhan hidup layak,” ujar Ida Dewa Made Rai Budi Darsana dilansir dari Antara.

Selain mengusulkan UMP Rp4,5 juta, ASPBB mendorong penerapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) bagi sektor usaha yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

UMP Bali 2026 ditetapkan sebesar Rp3.207.459 per bulan.

UMSP Bali 2026 untuk bidang pariwisata pada sektor penyediaan akomodasi serta penyediaan makan dan minum dengan turunan hotel bintang ditetapkan sebesar Rp3.267.693 per bulan.