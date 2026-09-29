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Kemenko Kumham Imipas Studi Tiru ke Kemenkum Bali, Memperkuat Pengelolaan JDIH

Selasa, 29 September 2026 – 09:31 WIB
Kemenko Kumham Imipas Studi Tiru ke Kemenkum Bali, Memperkuat Pengelolaan JDIH - JPNN.com Bali
Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Senin (28/9) kemarin. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Senin (28/9) kemarin.

Kunjungan ini dalam rangka studi tiru pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kunjungan dipimpin Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas Mamur Saputra.

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Studi tiru tersebut bertujuan memperoleh wawasan, pengalaman, serta praktik terbaik pengelolaan JDIH Kanwil Kemenkum Bali sebagai referensi dalam penguatan dan pengembangan JDIH Kemenko Kumham Imipas.

Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah memaparkan pengelolaan dan strategi pengembangan JDIH Kanwil Kemenkum Bali.

Mustiqo Vitra menjelaskan digitalisasi JDIH terus dioptimalkan sejak 2019 untuk mempercepat penyebarluasan produk hukum secara akurat dan mudah diakses masyarakat.

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JDIH Kanwil Kemenkum Bali saat ini menyediakan berbagai dokumen hukum melalui portal resmi jdih-bali.kemenkum.go.id.

JDIH juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap 32 instansi anggota JDIH di Provinsi Bali melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan Kemenko Kumham Imipas Senin (28/9) kemarin dalam rangka studi tiru pengelolaan JDIH
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TAGS   Kemenkum Bali Kemenko Kumham Imipas JDIH JDIH Kemenkum Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

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