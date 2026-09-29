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Kemenkum Bali Terima Kunjungan Kemenko Kumham Imipas, Sorot Karier Pegawai

Selasa, 29 September 2026 – 09:20 WIB
Kemenkum Bali Terima Kunjungan Kemenko Kumham Imipas, Sorot Karier Pegawai - JPNN.com Bali
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin kemarin (28/9). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin kemarin (28/9).

Hadir langsung Kepala Biro Umum dan Keuangan Dannie Firmansyah dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Achmad Fahrurazi.

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Arjuna tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga.

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Kunjungan tersebut diterima Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah didampingi Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana, serta Penyuluh Hukum Ahli Madya Ida Ayu Putu Herawati.

Pertemuan membahas sejumlah hal terkait pengelolaan sumber daya manusia, khususnya pengembangan karier dan penataan Jabatan Fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengembangan karier pegawai pada Bagian Tata Usaha dan Umum.

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Terbatasnya ketersediaan jabatan struktural serta keberadaan sejumlah Jabatan Fungsional dengan instansi pembina di luar Kementerian Hukum menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

Selain itu, terdapat penempatan Jabatan Fungsional yang bersifat lintas unit/divisi, sehingga diperlukan penataan yang selaras dengan kompetensi, kebutuhan organisasi, dan beban kerja.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin kemarin (28/9).
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TAGS   Kemenkum Bali Kemenko Kumham Imipas ASN ASN Kemenkum SDM SDM Kemenkum

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