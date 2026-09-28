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Bupati Satria Copot Sekda Klungkung, Tunjuk Kadispar Gusti Mahajaya Jadi Pj

Senin, 28 September 2026 – 18:21 WIB
Bupati Satria Copot Sekda Klungkung, Tunjuk Kadispar Gusti Mahajaya Jadi Pj - JPNN.com Bali
Bupati Klungkung I Made Satria tetiba mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung AA Gede Lesmana dari jabatannya, Senin (28/9) dan melantik Kadispar Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Klungkung. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Bupati Klungkung I Made Satria mengambil keputusan mengejutkan.

Politikus PDI Perjuangan itu tetiba mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung AA Gede Lesmana dari jabatannya, Senin (28/9).

Sebagai gantinya, Bupati Satria menunjuk Kepala Dinas Pariwisata I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Klungkung.

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Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (28/9).

Bupati Satria menegaskan bahwa pergeseran dan perubahan dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar serta sangat diperlukan.

Dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan tingginya tuntutan masyarakat menuntut birokrasi untuk terus bergerak dinamis.

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"Jangan melihat perubahan hanya dari sisi jabatan atau kedudukan, tetapi lihatlah dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan," kata Bupati Satria dalam pernyataan resminya.

Bupati Satria mengingatkan para pejabat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari posisi yang diduduki, melainkan dari besarnya kontribusi, keteladanan, dan manfaat nyata yang dirasakan oleh organisasi serta masyarakat.

Bupati Klungkung I Made Satria tetiba mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung AA Gede Lesmana dari jabatannya, Senin (28/9) dan diganti Kadispar Klungkung
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TAGS   Bupati Klungkung I Made Satria Bupati Made Satria Sekda Klungkung AA Gede Lesmana I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya Dispar Klungkung Kadispar Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya Pj Sekda Klungkung pemkab klungkung

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