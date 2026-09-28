Bupati Satria Copot Sekda Klungkung, Tunjuk Kadispar Gusti Mahajaya Jadi Pj

bali.jpnn.com, KLUNGKUNG - Bupati Klungkung I Made Satria mengambil keputusan mengejutkan.

Politikus PDI Perjuangan itu tetiba mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung AA Gede Lesmana dari jabatannya, Senin (28/9).

Sebagai gantinya, Bupati Satria menunjuk Kepala Dinas Pariwisata I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya sebagai Penjabat (Pj) Sekda Klungkung.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (28/9).

Bupati Satria menegaskan bahwa pergeseran dan perubahan dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar serta sangat diperlukan.

Dinamika pembangunan yang semakin kompleks dan tingginya tuntutan masyarakat menuntut birokrasi untuk terus bergerak dinamis.

"Jangan melihat perubahan hanya dari sisi jabatan atau kedudukan, tetapi lihatlah dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan," kata Bupati Satria dalam pernyataan resminya.

Bupati Satria mengingatkan para pejabat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari posisi yang diduduki, melainkan dari besarnya kontribusi, keteladanan, dan manfaat nyata yang dirasakan oleh organisasi serta masyarakat.