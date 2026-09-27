Jembrana Gencar Vaksinasi dan Sterilisasi Hewan Gratis, Cegah Rabies

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pemkab Jembrana kian gencar menggelar vaksinasi dan sterilisasi hewan peliharaan gratis secara bergilir di setiap kecamatan.

Langkah ini untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies.

Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa penanganan rabies memerlukan kerja sama dan kesadaran penuh dari seluruh pemilik hewan penular rabies (HPR) seperti anjing dan kucing.

"Rabies masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi.

Pencegahan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi butuh kepedulian bersama," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari Antara.

Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) 2026 ini menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) serta Yayasan Seva Bhuana.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Jembrana I Gusti Ngurah Putu Sugiarta menjelaskan, Kecamatan Mendoyo dipilih menjadi lokasi acara.

Alasannya karena Kecamatan Mendoyo memiliki populasi hewan peliharaan yang relatif tinggi.