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Kalender Bali Minggu (27/9): Baik Meramu Obat, Beramal & Mengobati Guna-guna

Minggu, 27 September 2026 – 07:11 WIB
Kalender Bali Minggu (27/9): Baik Meramu Obat, Beramal & Mengobati Guna-guna - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Minggu 27 September 2026 bertepatan dengan Redite Paing Ugu. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (27/9) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Ugu.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (27/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Minggu 27 September 2026 bertepatan dengan Redite Paing Ugu: Hari baik untuk meramu obat, beramal & mengobati guna-guna
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