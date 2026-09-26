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Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Sabtu (26/9), Cek!

Sabtu, 26 September 2026 – 07:54 WIB
Info Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali, Sabtu (26/9), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali menggelar persembahyangan saat upacara piodalan hari ini. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (26/9) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Bala.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kapat.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

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Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

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Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Kamis (26/9) saat Saniscara Umanis Bala: Tersebar di Denpasar, Kerambitan, Karangasem, Buleleng, Lombok, Jakarta
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TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan umat hindu Bali jadwal upacara piodalan lokasi upacara piodalan Purnama Kapat Saniscara Umanis Bala

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