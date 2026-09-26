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Kalender Bali Sabtu (26/9): Baik Membuat Tempat Berdagang & Mulai Berjualan

Sabtu, 26 September 2026 – 05:17 WIB
Kalender Bali Sabtu (26/9): Baik Membuat Tempat Berdagang & Mulai Berjualan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 26 September 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Bala. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (26/9) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Bala.

Hari ini bertepatan dengan Purnama Kapat.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (26/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Sabtu 26 September 2026 bertepatan dengan Saniscara Umanis Bala: Hari baik membuat tempat berdagang & mulai berjualan
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TAGS   kalender Kalender Bali Tempat Berdagang berjualan Saniscara Umanis Bala Purnama Kapat Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Sabtu 26 September 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

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