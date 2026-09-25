Begini Cara Grab Memanjakan Mitra Pengemudi Tuli: Bagi-bagi 1.000 Rompi & Fitur Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Grab Indonesia menegaskan komitmen inklusivitasnya lewat gerakan Teman Setara: Satu Ekosistem, Semua Bisa Tumbuh saat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional.

Inisiatif tersebut diwujudkan melalui edukasi bahasa isyarat bagi 650 Mitra Grab di enam kota, pembagian 1.000 rompi khusus bagi Mitra Pengemudi Tuli, serta pelatihan inklusif di lingkungan internal perusahaan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini menandai perjalanan hampir satu dekade Grab dalam merajut rantai inklusivitas tanpa batas.

Director of Grab Indonesia Halim Wijaya mengungkapkan, perjalanan hampir 10 tahun bersama Teman Tuli memberi pelajaran berharga bahwa ekosistem inklusif tidak sekadar membuka akses pekerjaan, tetapi juga memastikan setiap individu dihargai.

"Melalui berbagai ruang interaksi dan edukasi yang kami hadirkan, Grab ingin memperluas pemahaman bahwa inklusivitas adalah bagian dari pengalaman bersama seluruh ekosistem," ujar Halim Wijaya.

Langkah konsisten Grab ini membuktikan bagaimana kombinasi edukasi, aksesibilitas, dan pemberdayaan mampu menciptakan ruang interaksi yang seimbang dan inklusif bagi mitra pengemudi, merchant, hingga para pengguna layanan.

Distribusi 1000 Rompi dan Edukasi Bahasa Isyarat bagi Mitra Pengemudi