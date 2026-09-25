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Realisasi TKD Bali Capai Rp 7,6 Triliun, Kabupaten Ini Terima Jatah Paling Jumbo

Jumat, 25 September 2026 – 20:15 WIB
Realisasi TKD Bali Capai Rp 7,6 Triliun, Kabupaten Ini Terima Jatah Paling Jumbo - JPNN.com Bali
Ilustrasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengucurkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Bali sebesar Rp7,6 triliun. Foto: JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan Rp7,60 triliun dana transfer ke daerah (TKD) per Agustus 2026 guna mendukung pembangunan daerah.

Realisasi ini mencapai 75,5 persen dari target sebesar Rp10 triliun.

Meski begitu, kucuran TKD itu lebih rendah 6,87 persen dibandingkan periode sama 2025 yang mencapai Rp8,16 triliun.

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Untuk rata-rata realisasi TKD berdasarkan kabupaten/kota sudah di atas 73 persen.

Penyaluran terbanyak untuk Pemprov Bali yang mencapai Rp1,43 triliun atau mendekati 75 persen.

Kabupaten Buleleng di peringkat kedua, mencapai Rp1,1 triliun atau 76 persen, Kabupaten Tabanan Rp806,9 miliar atau 76,7 persen dan Karangasem Rp719,5 miliar atau 77,1 persen.

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“Apabila diperinci, TKD untuk dana desa sudah dikucurkan mencapai Rp214,9 miliar atau menurun 66,7 persen,” ujar Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi dilansir dari Antara.

Proses penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp121,7 miliar untuk 636 desa dan tahap II sebanyak Rp93 miliar untuk 636 desa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan Rp7,60 triliun dana transfer ke daerah (TKD) per Agustus 2026 guna mendukung pembangunan daerah.
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TAGS   Kementerian Keuangan Kemenkeu Dana Transfer ke Daerah TKD pemprov bali Buleleng dana alokasi umum Dana Alokasi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali DJPb Bali

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