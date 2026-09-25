SKD POLTEKPIN: 86 Peserta di Bali Ikut Tes, Kakanwil Eem Beri Pesan Penting

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sebanyak 86 peserta dari Provinsi Bali mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026.

Ujian tersebut berlangsung di Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Jumat (25/9).

Seluruh peserta tercatat hadir tanpa absen dan langsung menjalani tahapan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN yang berjalan tertib, transparan, serta objektif.

Pelaksanaan SKD ini menjadi tahapan krusial dalam menjaring calon mahasiswa POLTEKPIN yang berintegritas, kompeten, dan berkarakter sesuai standar pendidikan kedinasan.

Dalam ujian tersebut, para peserta diuji melalui tiga materi utama, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Peserta yang berhasil melampaui nilai ambang batas (passing grade) nantinya akan masuk dalam tahap pemeringkatan untuk menentukan kandidat yang berhak melaju ke tahapan seleksi berikutnya.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengatakan POLTEKPIN Tahun Anggaran 2026 menyediakan 250 formasi mahasiswa pada empat Program Studi Diploma IV.

Masing-masing Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Hukum Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Pembangunan Hukum.