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Kalender Bali Jumat (25/9): Baik Memberikan Petuah & Membangun Tembok

Jumat, 25 September 2026 – 05:37 WIB
Kalender Bali Jumat (25/9): Baik Memberikan Petuah & Membangun Tembok - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Jumat 25 September 2026 bertepatan dengan Sukra Kliwon Bala. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (25/9) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Kliwon Bala.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (25/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Jumat 25 September 2026 bertepatan dengan Sukra Kliwon Bala: Hari baik untuk memberikan petuah & membangun tembok pekarangan
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TAGS   kalender Kalender Bali petuah Tembok Pekarangan Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 25 September 2026 kajeng kliwon Sukra Kliwon Bala Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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