JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 17 WNA Nakal, Terlibat Asusila hingga Overstay

Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 17 WNA Nakal, Terlibat Asusila hingga Overstay

Kamis, 24 September 2026 – 19:42 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 17 WNA Nakal, Terlibat Asusila hingga Overstay - JPNN.com Bali
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Novyandri memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Humas Kantor Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aparat Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 17 warga negara asing (WNA) sepanjang 8 – 18 September 2026.

Penindakan ini merupakan hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 5 hingga 14 September 2026.

Belasan WNA itu diamankan setelah petugas keimigrasian menyisir sejumlah lokasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Baca Juga:

Dari 17 WNA yang dideportasi, 10 di antaranya melanggar Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Dari 10 WNA tersebut, terbanyak berasal dari Australia, yaitu empat orang,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Novyandri, Kamis (24/9).

Yang pertama adalah BA, yang sempat viral di media sosial karena berbuat asusila di depan rumah warga.

Baca Juga:

BA dideportasi setelah ada rekomendasi deportasi dari Polres Badung.

Dua WNA Australia lainnya diketahui menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang dimilikinya dengan bekerja sebagai direktur dan komisaris di sebuah perusahaan.

Aparat Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 17 warga negara asing (WNA) sepanjang 8 – 18 September 2026 setelah melakukan pelanggaran keimigrasian di Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi imigrasi ngurah rai WNA WNA Nakal Bali deportasi overstay izin tinggal Asusila Kakanim Ngurah Rai Muhammad Novyandri

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

  2. Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap - JPNN.com Bali

    Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

  3. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU