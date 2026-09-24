BTID Sulap Halaman SDN 2 Serangan Jadi Ruang Baca Terbuka, Seru!

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memfasilitasi layanan Perpustakaan Keliling (Pusling) di SD Negeri 2 Serangan, Denpasar, Rabu kemarin (23/9).

Kegiatan yang menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta Gramedia ini digelar sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa di wilayah Serangan.

Aksi sosial tersebut merupakan bagian dari program Perpustakaan di Ruang Terbuka (PARTA) yang diusung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Inisiatif ini sekaligus memperingati Hari Kunjung Perpustakaan 2026 yang mengusung tema “Merawat Ingatan, Menggugah Kesadaran”.

Lebih dari 60 siswa kelas VI tampak antusias mengakses 711 koleksi buku bacaan dan pengetahuan umum yang dibawa langsung oleh mobil Pusling ke area sekolah.

Kepala Departemen Komunikasi BTID Zefri Alfaruqy mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk membantu siswa di Desa Adat Serangan agar lebih mudah mendapatkan bahan bacaan yang menarik sehingga menumbuhkan minat baca.

"Kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta SD Negeri 2 Serangan ini merupakan inisiatif kami dalam membawa akses literasi yang lebih dekat dan menyenangkan bagi anak-anak di wilayah Serangan.

Kami berharap kehadiran perpustakaan keliling ini dapat memantik rasa ingin tahu serta menumbuhkan kebiasaan membaca para siswa," ujar Zefri Alfaruqy.