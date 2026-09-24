JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BTID Sulap Halaman SDN 2 Serangan Jadi Ruang Baca Terbuka, Seru!

BTID Sulap Halaman SDN 2 Serangan Jadi Ruang Baca Terbuka, Seru!

Kamis, 24 September 2026 – 12:37 WIB
BTID Sulap Halaman SDN 2 Serangan Jadi Ruang Baca Terbuka, Seru! - JPNN.com Bali
Pelajar SDN 2 Serangan memilih buku yang akan membaca di mobil Perpustakaan Keliling (Pusling) yang dihadirkan PT BTID, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta Gramedia, Rabu kemarin (23/9). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memfasilitasi layanan Perpustakaan Keliling (Pusling) di SD Negeri 2 Serangan, Denpasar, Rabu kemarin (23/9).

Kegiatan yang menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta Gramedia ini digelar sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan minat baca dan literasi siswa di wilayah Serangan.

Aksi sosial tersebut merupakan bagian dari program Perpustakaan di Ruang Terbuka (PARTA) yang diusung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.

Baca Juga:

Inisiatif ini sekaligus memperingati Hari Kunjung Perpustakaan 2026 yang mengusung tema “Merawat Ingatan, Menggugah Kesadaran”.

Lebih dari 60 siswa kelas VI tampak antusias mengakses 711 koleksi buku bacaan dan pengetahuan umum yang dibawa langsung oleh mobil Pusling ke area sekolah.

Kepala Departemen Komunikasi BTID Zefri Alfaruqy mengatakan kolaborasi ini dilakukan untuk membantu siswa di Desa Adat Serangan agar lebih mudah mendapatkan bahan bacaan yang menarik sehingga menumbuhkan minat baca.

Baca Juga:

"Kolaborasi bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar serta SD Negeri 2 Serangan ini merupakan inisiatif kami dalam membawa akses literasi yang lebih dekat dan menyenangkan bagi anak-anak di wilayah Serangan.

Kami berharap kehadiran perpustakaan keliling ini dapat memantik rasa ingin tahu serta menumbuhkan kebiasaan membaca para siswa," ujar Zefri Alfaruqy.

PT Bali Turtle Island Development (BTID), pengelola KEK Kura Kura Bali memfasilitasi layanan Perpustakaan Keliling (Pusling) di SD Negeri 2 Serangan, Denpasar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Perpustakaan Keliling PT Bali Turtle Island Development KEK Kura-kura Bali SDN 2 Serangan Ruang Baca Terbuka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Denpasar Gramedia perpustakaan Hari Kunjung Perpustakaan desa adat serangan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

  2. Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap - JPNN.com Bali

    Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

  3. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU