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Lima Keunggulan Top Up Saldo PayPal Lewat Epayu, Bebas Ribet & Lebih Hemat

Kamis, 24 September 2026 – 10:15 WIB
Lima Keunggulan Top Up Saldo PayPal Lewat Epayu, Bebas Ribet & Lebih Hemat - JPNN.com Bali
Ilustrasi konsumen top up saldo PayPal lewat Epayu. Foto: ilustrasi/dokumentasi jpnn.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Belanja di marketplace luar negeri, membayar langganan software, hingga menerima dan mengirim dana lintas negara kini makin lumrah dilakukan masyarakat Indonesia.

Salah satu dompet digital yang paling banyak dipakai untuk kebutuhan tersebut adalah PayPal.

Sayangnya, mengisi saldo PayPal dari Indonesia tidak semudah mengisi dompet digital lokal. Pengguna di Tanah Air belum bisa menambah saldo langsung dari rekening bank lokal melalui aplikasi PayPal.

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Oleh karena itu, banyak orang memilih memakai jasa top up saldo PayPal sebagai perantara.

Salah satu penyedia yang cukup dikenal adalah Epayu.

Lewat layanan ini, pengguna cukup membayar dalam rupiah, lalu saldo dolar Amerika Serikat akan dikirim ke alamat email PayPal mereka.

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Lantas, apa saja keuntungan menggunakan jasa top up saldo PayPal di Epayu? Berikut ulasannya.

 

Banyak orang memilih memakai jasa top up saldo PayPal sebagai perantara. Salah satu penyedia yang cukup dikenal adalah Epayu.
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TAGS   PayPal Top Up Saldo PayPal Epayu Saldo PayPal top up saldo kartu kredit dompet digital

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