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Ambulans Laut Jangkau Nusa Penida - Lombok, Dilengkapi Ventilator & Mesin 750 PK

Kamis, 24 September 2026 – 07:34 WIB
Ambulans Laut Jangkau Nusa Penida - Lombok, Dilengkapi Ventilator & Mesin 750 PK - JPNN.com Bali
Bupati Klungkung I Made Satria beserta manajemen Nusa Medica Clinic meninjau fasilitas yang dimiliki Nusa Medica Sea Ambulance di Nusa Ceningan, Nusa Penida, Klungkung. Foto: ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Tantangan geografis dan faktor jarak dalam penanganan medis darurat di kepulauan Nusa Penida, Klungkung, Bali kini memiliki solusi baru.

Nusa Medica Clinic Group resmi meluncurkan sea ambulance alias ambulans laut untuk mempercepat layanan kesehatan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan di Nusa Penida, Nusa Lembongan, hingga kawasan Gili di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kapal evakuasi ini dirancang tangguh untuk menembus lautan.

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Dengan panjang 11,10 meter dan lebar 2,70 meter, kapal ini disokong tiga mesin Yamaha berdaya total 750 PK untuk menjamin kecepatan serta stabilitas selama proses rujukan pasien.

Bupati Klungkung Made Satria mengapresiasi kehadiran ambulans laut tersebut.

Menurutnya, kondisi wilayah kepulauan kerap menjadi kendala utama saat pasien membutuhkan rujukan medis cepat ke rumah sakit di daratan utama Bali, seperti Sanur atau Padang Bai.

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“Keberadaan sea ambulance ini memantapkan layanan kesehatan agar lebih cepat, terutama saat terjadi kondisi darurat yang menimpa warga maupun wisatawan,” ujar Bupati Made Satria dilansir dari Antara.

Bupati Satria mengakui Pemkab Klungkung sebenarnya sudah merancang program serupa, tetapi terkendala anggaran.

Nusa Medica Clinic Group resmi meluncurkan sea ambulance alias ambulans laut untuk mempercepat layanan kesehatan bagi masyarakat Nusa Penida hingga Lombok, NTB
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TAGS   ambulans Ambulans Laut sea ambulance nusa penida Bali Lombok Nusa Medica Clinic Bupati Klungkung I Made Satria pemkab klungkung

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