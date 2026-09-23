Waspada Air Laut Pasang di Pesisir Bali 26–30 September, Ini Wilayah Terdampak!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini potensi air laut pasang di sejumlah perairan di Bali pada musim kemarau ini.

Potensi air laut pasang ini diperkirakan terjadi pada 26-30 September 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, potensi air laut pasang itu terjadi di pesisir selatan Kabupaten Jembrana dan pesisir selatan Kabupaten Tabanan.

Kemudian pesisir Kabupaten Badung, pesisir Kota Denpasar, Pesisir Kabupaten Gianyar, dan pesisir selatan Kabupaten Klungkung.

“Kami imbau masyarakat selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak air laut pasang maksimum,” ujar Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Cahyo Nugroho menjelaskan penyebab air laut pasang itu adalah adanya fenomena fase Bulan Purnama pada Sabtu (26/9) mendatang.

Menurut Cahyo Nugroho, potensi pasang air laut maksimum berbeda waktu baik hari dan jam di tiap wilayah yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir.

Secara umum kondisi cuaca di Bali pada 23-24 September 2026 diperkirakan cerah berawan.