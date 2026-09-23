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Kalender Bali Rabu (23/9): Baik Bepergian & Potong Rambut, Jangan Pindah Rumah

Rabu, 23 September 2026 – 05:39 WIB
Kalender Bali Rabu (23/9): Baik Bepergian & Potong Rambut, Jangan Pindah Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Rabu 23 September 2026 bertepatan dengan Buda Pon Bala. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (23/9) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Pon Bala.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (23/9) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Rabu 23 September 2026 bertepatan dengan Buda Pon Bala: Hari baik untuk bepergian & potong rambut, jangan pindah rumah
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Bepergian Potong Rambut pindah rumah Kalender Bali Rabu 23 September 2026 Dewasa Ayu Buda Pon Bala Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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